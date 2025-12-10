«Баба Яга» на службе казаков: Как отбивали Северск по пути к Славянску

Командир казачьего батальона с позывным «Добрый» рассказал НСН, что казаки сейчас зачищают Северск, проверяя каждый угол города. По его словам, противник пытался бежать ночью, но ему этого сделать не удалось...

Северск в ДНР перешел под контроль ВС РФ: сейчас российские военные, в том числе бойцы из 6-й и 7-й Казачьих бригад, проверяют каждый угол города, чтобы зачистить его от украинских военнослужащих, заявил НСН командир 3-го мотострелкового батальона с позывным «Добрый», подчеркнув, что казаки не планируют останавливаться и уже собрались в сторону Славянска. А поможет им в этом целый склад украинских беспилотников "Баба Яга", который захватили в Северске казаки.

Депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий 10 декабря рассказал, что российские военные освободили Северск в Бахмутском районе. По его словам, эти сведения поступили к нему прямо из зоны СВО. Водолацкий подчеркнул, что освобождение Северска открывает ворота на Славянск и Краматорск. Казаки зашли в город одними из первых и успешно ликвидировали 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ. Казачий капитан «Добрый» подтвердил НСН зачистку города:

«Северск зачищен. Сейчас восстанавливаются оборонительные рубежи, идет подвод тыловых зон. Войска не собираются останавливаться. Мы будем продвигаться дальше. Все задачи поставлены. Будем работать в "полный рост". Уже в городе противник не оказывал сильного сопротивления. К самому городу было тяжело подойти, заехать на чем-либо. У нас в основном слаженные пешие группы, которые заходили в многоэтажные здания, закидывали в подвалы гранаты. В основном там были БПЛАшники и группы по пять-шесть человек, которые скрытно сидят в подвалах и не вылезают. Когда с ними происходит контакт, они постреляют и убегают. В данный момент мы их выдавили уже за Северск. Может, где-то остались какие-то раненые, потеряшки без связи. Сейчас проверяется каждый дом, каждый уголочек, каждый закуточек и подвал, чтобы нигде не оставить противника. Они переодевались и выходили ночью, старались в потемках от нас убежать. Мы их встречали плотным огнем как со стрелкового оружия, так и артиллерией. Мы взяли пять пленных, вывели их. Они сейчас находятся у нас в пункте постоянной дислокации», — сказал собеседник НСН.
По его словам, беспилотные войска очень помогают казакам при наступлении, контролируя небо.

«БПЛА являются неотъемлемой частью в нашем деле. После появления программы линии дронов нам вообще легко стало дышать. Расчеты FPV-дронов выпускали большие количества «птиц», обрезали логистические пути, подвозы провизии к Северску. Ни одна машина не могла подъехать, потому что небо контролировалось полностью. Враг подвозил провизию только «Бабой Ягой». На ней можно не так много утащить — шесть-семь килограммов. Мы каждый день сбиваем по три-пять штук. У нас уже целый склад этих «Бабок Ежек». Мы их переделываем и отправляем в сторону врага. Теперь эти дроны работают на нас», — рассказал офицер.
Капитан поделился, что на пути к Славянску казаков ждет несколько укрепрайонов с резервами ВСУ, однако украинские бойцы будут явно деморализованы сдачей Северска.

«Впереди у нас еще окопанные лесополосы. На нашем направлении нас ждет несколько укрепрайонов. В данный момент ведется артподготовка. Войска не останавливаются, двигаются дальше, чтобы максимально дальше от города оттолкнуть противника, тем самым сделать буферную зону побольше. Закрепляемся в лесополосах за Северском. Мы двигаемся только вперед. Несомненно, у противника имеются резервы. Но я думаю, их большая составляющая будет очень плоха, деморализована тем, что их войска покинули город, отошли в поля. Мы сейчас будем их обрабатывать теми же FPV-расчетами, точечно уничтожать и продвигать наши войска вперед», — заключил «Добрый».

Накануне СМИ сообщали, что последней точкой плотного боевого соприкосновения в Северске был частный сектор на окраине города — ВСУ пытались закрепиться за железной дорогой, но не продержались там и недели.

Ранее командир 239 гвардейского танкового Оренбургского казачьего полка 90-й танковой дивизии из Чебаркуля, удостоенный звания Героя России, казак Иван Шиц рассказал в эфире НСН, что собирается вернуться в зону боевых действий на Украине после того, как восстановится после многочисленных ранений.

ФОТО: ТАСС
