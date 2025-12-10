«Баба Яга» на службе казаков: Как отбивали Северск по пути к Славянску

Капитан поделился, что на пути к Славянску казаков ждет несколько укрепрайонов с резервами ВСУ, однако украинские бойцы будут явно деморализованы сдачей Северска.

«Впереди у нас еще окопанные лесополосы. На нашем направлении нас ждет несколько укрепрайонов. В данный момент ведется артподготовка. Войска не останавливаются, двигаются дальше, чтобы максимально дальше от города оттолкнуть противника, тем самым сделать буферную зону побольше. Закрепляемся в лесополосах за Северском. Мы двигаемся только вперед. Несомненно, у противника имеются резервы. Но я думаю, их большая составляющая будет очень плоха, деморализована тем, что их войска покинули город, отошли в поля. Мы сейчас будем их обрабатывать теми же FPV-расчетами, точечно уничтожать и продвигать наши войска вперед», — заключил «Добрый».

Накануне СМИ сообщали, что последней точкой плотного боевого соприкосновения в Северске был частный сектор на окраине города — ВСУ пытались закрепиться за железной дорогой, но не продержались там и недели.

