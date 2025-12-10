«Баба Яга» на службе казаков: Как отбивали Северск по пути к Славянску
Командир казачьего батальона с позывным «Добрый» рассказал НСН, что казаки сейчас зачищают Северск, проверяя каждый угол города. По его словам, противник пытался бежать ночью, но ему этого сделать не удалось...
Северск в ДНР перешел под контроль ВС РФ: сейчас российские военные, в том числе бойцы из 6-й и 7-й Казачьих бригад, проверяют каждый угол города, чтобы зачистить его от украинских военнослужащих, заявил НСН командир 3-го мотострелкового батальона с позывным «Добрый», подчеркнув, что казаки не планируют останавливаться и уже собрались в сторону Славянска. А поможет им в этом целый склад украинских беспилотников "Баба Яга", который захватили в Северске казаки.
Депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий 10 декабря рассказал, что российские военные освободили Северск в Бахмутском районе. По его словам, эти сведения поступили к нему прямо из зоны СВО. Водолацкий подчеркнул, что освобождение Северска открывает ворота на Славянск и Краматорск. Казаки зашли в город одними из первых и успешно ликвидировали 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ. Казачий капитан «Добрый» подтвердил НСН зачистку города:
«Северск зачищен. Сейчас восстанавливаются оборонительные рубежи, идет подвод тыловых зон. Войска не собираются останавливаться. Мы будем продвигаться дальше. Все задачи поставлены. Будем работать в "полный рост". Уже в городе противник не оказывал сильного сопротивления. К самому городу было тяжело подойти, заехать на чем-либо. У нас в основном слаженные пешие группы, которые заходили в многоэтажные здания, закидывали в подвалы гранаты. В основном там были БПЛАшники и группы по пять-шесть человек, которые скрытно сидят в подвалах и не вылезают. Когда с ними происходит контакт, они постреляют и убегают. В данный момент мы их выдавили уже за Северск. Может, где-то остались какие-то раненые, потеряшки без связи. Сейчас проверяется каждый дом, каждый уголочек, каждый закуточек и подвал, чтобы нигде не оставить противника. Они переодевались и выходили ночью, старались в потемках от нас убежать. Мы их встречали плотным огнем как со стрелкового оружия, так и артиллерией. Мы взяли пять пленных, вывели их. Они сейчас находятся у нас в пункте постоянной дислокации», — сказал собеседник НСН.
По его словам, беспилотные войска очень помогают казакам при наступлении, контролируя небо.
«БПЛА являются неотъемлемой частью в нашем деле. После появления программы линии дронов нам вообще легко стало дышать. Расчеты FPV-дронов выпускали большие количества «птиц», обрезали логистические пути, подвозы провизии к Северску. Ни одна машина не могла подъехать, потому что небо контролировалось полностью. Враг подвозил провизию только «Бабой Ягой». На ней можно не так много утащить — шесть-семь килограммов. Мы каждый день сбиваем по три-пять штук. У нас уже целый склад этих «Бабок Ежек». Мы их переделываем и отправляем в сторону врага. Теперь эти дроны работают на нас», — рассказал офицер.
Капитан поделился, что на пути к Славянску казаков ждет несколько укрепрайонов с резервами ВСУ, однако украинские бойцы будут явно деморализованы сдачей Северска.
«Впереди у нас еще окопанные лесополосы. На нашем направлении нас ждет несколько укрепрайонов. В данный момент ведется артподготовка. Войска не останавливаются, двигаются дальше, чтобы максимально дальше от города оттолкнуть противника, тем самым сделать буферную зону побольше. Закрепляемся в лесополосах за Северском. Мы двигаемся только вперед. Несомненно, у противника имеются резервы. Но я думаю, их большая составляющая будет очень плоха, деморализована тем, что их войска покинули город, отошли в поля. Мы сейчас будем их обрабатывать теми же FPV-расчетами, точечно уничтожать и продвигать наши войска вперед», — заключил «Добрый».
Накануне СМИ сообщали, что последней точкой плотного боевого соприкосновения в Северске был частный сектор на окраине города — ВСУ пытались закрепиться за железной дорогой, но не продержались там и недели.
Ранее командир 239 гвардейского танкового Оренбургского казачьего полка 90-й танковой дивизии из Чебаркуля, удостоенный звания Героя России, казак Иван Шиц рассказал в эфире НСН, что собирается вернуться в зону боевых действий на Украине после того, как восстановится после многочисленных ранений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам назвали профессии, в которых не бывает выгорания
- «Никто не обанкротится»: Чем грозит застройщикам возвращение штрафов за сдачу жилья
- Для экономии россиянам посоветовали проводить свадьбы в будни
- «Профессия на руки»: За кем работодатели выстраиваются в очередь
- Путин наградил кинорежиссера и продюсера Угольникова орденом Почета
- Гипсокартонщик и стекольщик: Какую работу предлагают молодежи
- Талисманом российских олимпийцев станет советский мишка с Олимпиады-80
- Изменился паттерн поведения: Молодежь заинтересовалась рабочими профессиями
- РКК выделил на помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле» более 1,5 млрд рублей
- «Баба Яга» на службе казаков: Как отбивали Северск по пути к Славянску
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru