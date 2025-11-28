Путин допустил сворачивание фронта ВСУ

По его словам, эта ситуация может привести к неизбежному свертыванию фронта, если под Купянском сценарий повторится на других направлениях. В качестве примера глава государства привел статистику за октябрь, согласно которой Украина потеряла 47,5 тыс. военнослужащих.

Пополнение армии составило около 31-32 тыс. человек. Таким образом, ежемесячный дефицит украинских военных достигает 15 тыс. человек и усугубляется. Еще одним тревожным фактором, по словам Путина, является рост дезертирства.

Президент указал, что Россия прекратим боевые действия после того, как войска Украины уйдут из занимаемых территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

