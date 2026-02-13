Китай впервые успешно вернул первую ступень ракеты «Чанчжэн-10»

Силы ПВО за ночь сбили 58 украинских БПЛА над регионами России СМИ: Президент США может отказаться от участия в урегулировании конфликта на Украине Песков: Работа западных мессенджеров полезна для развития российского МАХ Первый вывозной рейс с Кубы для российских туристов вылетел в Москву В Кремле считают личным делом каждого праздновать День святого Валентина или нет