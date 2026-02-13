Китай впервые успешно вернул первую ступень ракеты «Чанчжэн-10»
Китай успешно провел операцию по возвращению первой ступени ракеты-носителя «Чанчжэн-10» (Long March 10). Об этом сообщает Xinhua.
Специалисты из КНР впервые выполнили миссию по морскому поиску и эвакуации первой ступени ракеты.
По данным агентства, поисково-спасательный отряд нашел отработанную ступень. Ее подняли из акватории моря.
Ранее Китай успешно запустил ракету-носитель «Чанчжэн-2F» (Long March 2F) с многоразовым экспериментальным космическим аппаратом. Во время полета планировались проверка технологий многоразового использования, а также технические эксперименты.
