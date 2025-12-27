Минобороны: Купянск находится под контролем ВС РФ
Российские военные взяли под контроль Купянск в Харьковской области, сообщило росси ское оборонное ведомство.
Минобороны предоставило видео с бойцами, рассказывающими о ситуации в городе. Так, командир роты 1427-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии с позывным «Уран» отметил, что российские бойцы «твердо стоят, стояли и будут стоять» на своих позициях в городе.
Город находится под контролем подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».
Российские военные продолжают уничтожать в Купянске мелкие шайки ВСУ, «забившиеся по норам», добавил командир.
Ранее командир 3-го мотострелкового батальона с позывным «Добрый» рассказал НСН, что казаки сейчас зачищают Северск, проверяя каждый угол города. По его словам, противник пытался бежать ночью, но ему этого сделать не удалось.
