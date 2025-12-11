«На конях не воюем!»: Чем казаки на СВО наводят ужас на врагов
Командир казачьего батальона с позывным «Добрый» раскрыл НСН, почему враги боятся казаков на поле боя.
Специальной казачьей тактики ведения боя не существует, на конях они не воюют, отдавая предпочтение танкам и мотоциклам, сказал НСН командир 3-го мотострелкового батальона с позывным «Добрый».
Накануне Северск в ДНР перешел под контроль ВС РФ: сейчас российские военные, в том числе бойцы из 6-й и 7-й Казачьих бригад, проверяют каждый угол города, чтобы зачистить его от украинских военнослужащих. Казачий капитан «Добрый» отметил, что враги боятся казаков на поле боя, потому что они выглядят устрашающе.
«Новобранцам на полигоне мы показываем то, что сами видим в бою. Какой-то особой тактики у нас нет. На конях мы не наступаем! Используем мотоциклы, багги, МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный — прим. НСН), танки, БМП (боевая машина пехоты — прим. НСН). Особой казачьей тактики не существует. Просто мы не отступаем, идем к своей цели. Мы всегда с Богом, а он — с нами. Враги нас боятся, мы для них выглядим устрашающе, я думаю», — сказал собеседник НСН.
По его словам, в 6-ую отдельную гвардейскую мотострелковую Лисичанскую казачью бригаду имени Платова охотно идут новобранцы, так как бригада уже прославилась своими военными подвигами.
«Наша бригада сформировалась в 2023 году. До этого она была полком. За это время мы выполнили много боевых задач, освободили много населенных пунктов. В составе бригады мы освободили Верхнекаменское, сейчас вот Северск. Также мы взяли много лесополос до Северска. Новобранцы идут в нашу бригаду имени Платова с удовольствием. Много кто хочет служить в бригаде с таким громким именем. У нас отличные инструкторы, которые сами получили опыт непосредственно в боевых обстановках. Они делятся своим опытом с новобранцами на полигонах», — отметил капитан.
В октябре прошлого года Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Верхнекаменское в Донецкой народной республике (ДНР). Село Верхнекаменское расположено в пяти километрах к востоку от Северска. В операции участвовали бойцы из «Южной» группировки российских военных.
Ранее уничтоживший шесть украинских беспилотников «Баба-Яга» казак Северо-Донского казачьего войска, командир взвода Юрий Деев рассказал НСН, что его не хотели отправлять в зону проведения спецоперации из-за возраста, поэтому он пошел добровольцем.
