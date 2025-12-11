По его словам, в 6-ую отдельную гвардейскую мотострелковую Лисичанскую казачью бригаду имени Платова охотно идут новобранцы, так как бригада уже прославилась своими военными подвигами.

«Наша бригада сформировалась в 2023 году. До этого она была полком. За это время мы выполнили много боевых задач, освободили много населенных пунктов. В составе бригады мы освободили Верхнекаменское, сейчас вот Северск. Также мы взяли много лесополос до Северска. Новобранцы идут в нашу бригаду имени Платова с удовольствием. Много кто хочет служить в бригаде с таким громким именем. У нас отличные инструкторы, которые сами получили опыт непосредственно в боевых обстановках. Они делятся своим опытом с новобранцами на полигонах», — отметил капитан.

В октябре прошлого года Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Верхнекаменское в Донецкой народной республике (ДНР). Село Верхнекаменское расположено в пяти километрах к востоку от Северска. В операции участвовали бойцы из «Южной» группировки российских военных.

Ранее уничтоживший шесть украинских беспилотников «Баба-Яга» казак Северо-Донского казачьего войска, командир взвода Юрий Деев рассказал НСН, что его не хотели отправлять в зону проведения спецоперации из-за возраста, поэтому он пошел добровольцем.

