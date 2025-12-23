ВС России освободили Прилипку и Андреевку
23 декабря 202512:34
Армия России в ходе специальной военной операции освободила еще два населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом рассказали в Минобороны.
По данным ведомства, силы группировки войск «Север» установили контроль над харьковским селом Прилипка.
В свою очередь, группировка «Восток», продолжив продвижение в глубину обороны ВСУ, освободила Андреевку Днепропетровской области.
Ранее Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Вильча в Харьковской области, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ломидзе назвала регионы-лидеры внутреннего туризма России
- Балет «Щелкунчик» покажут в 300 кинотеатрах 30 и 31 декабря
- Рябков: РФ и США провели новые переговоры по устранению раздражителей
- Володин назвал ЕС и Байдена виновниками конфликта на Украине
- АТОР: Китайские туристы «спасли» провальный въездной турпоток в 2025 году
- Китай, ОАЭ и Оман: Откуда больше всего приезжают туристы в Россию
- В Крыму не будут вводить туристический налог и курортный сбор
- ВС России освободили Прилипку и Андреевку
- Володин: Госдума за год приняла 588 федеральных законов
- Психолог предупредила россиян об опасности эмоционального истощения на отдыхе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru