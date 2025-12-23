ВС России освободили Прилипку и Андреевку

Армия России в ходе специальной военной операции освободила еще два населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом рассказали в Минобороны.

По данным ведомства, силы группировки войск «Север» установили контроль над харьковским селом Прилипка.

В свою очередь, группировка «Восток», продолжив продвижение в глубину обороны ВСУ, освободила Андреевку Днепропетровской области.

Ранее Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Вильча в Харьковской области, напоминает РЕН ТВ.

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
