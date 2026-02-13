Над регионами России за ночь сбили 58 украинских дронов

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 12 февраля до 07:00 мск 13 февраля... перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечает ведомство.

По данным Минобороны, 43 БПЛА ликвидировали в Волгоградской области, 12 - в Ростовской. Кроме того, два дрона сбили над Курской областью, еще один - над Крымом.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА уничтожили в шести районах региона, пострадавших нет, пишет 360.ru.

