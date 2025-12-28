Путин: Россию не интересует добровольный вывод войск ВСУ

На совещании на одном из командных пунктов спецоперации президент России Владимир Путин заявил, что российское наступление развивается столь быстро, что Москва более не заинтересована в организованном отводе украинских войск, сообщает ТАСС.

Путину доложили об освобождении Гуляйполя и Димитрова

По его словам, «заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий, фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям».

Также глава государства отметил оперативные успехи группировки «Восток», чье наступление осуществляется высокими темпами и ведет к освобождению районов Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияПрезидент РФВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры