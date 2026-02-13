В Волгоградской области дроны ВСУ атаковали жилые дома и предприятия
Беспилотники ВСУ атакуют жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры в Волгоградской области. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает областная администрация.
По словам губернатора, в Волгограде и прилегающих муниципальных образованиях повреждены частные домовладения.
«Значительно пострадал жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован мальчик 12 лет. В Красноармейском районе... госпитализированы подросток 18 лет и женщина», - указал Бочаров.
Жизням пострадавших ничего не угрожает, пишет 360.ru.
Кроме того, в Волгограде БПЛА рухнули рядом с жилыми домами по трем адресам, в квартирах выбиты стекла, получили повреждения автомобили. Также дроны и их обломки упали на территории нескольких промышленных предприятий.
Ранее в Белгородской области при ударах беспилотников получили ранения пять мирных жителей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков попросил жителей белгородского приграничья не носить камуфляж
- «Проигрышный вариант»: Трамп может выйти из переговоров по Украине из-за «упертости» Киева
- СМИ: США могут отправить партию гуманитарного топлива на Кубу
- Китай впервые успешно вернул первую ступень ракеты «Чанчжэн-10»
- Над регионами России за ночь сбили 58 украинских дронов
- Генсек НАТО назвал США самой большой страной мира
- В Волгоградской области дроны ВСУ атаковали жилые дома и предприятия
- Глава Госдепа обсудит с Венгрией и Словакией отказ от импорта энергоресурсов из РФ
- Стала известна причина высоких счетов за ЖКХ
- Нилов считает нужным закрепить выплаты за продолжительный брак на федеральном уровне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru