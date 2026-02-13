В Волгоградской области дроны ВСУ атаковали жилые дома и предприятия

Беспилотники ВСУ атакуют жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры в Волгоградской области. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает областная администрация.

По словам губернатора, в Волгограде и прилегающих муниципальных образованиях повреждены частные домовладения.

«Значительно пострадал жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован мальчик 12 лет. В Красноармейском районе... госпитализированы подросток 18 лет и женщина», - указал Бочаров.

Жизням пострадавших ничего не угрожает, пишет 360.ru.

Кроме того, в Волгограде БПЛА рухнули рядом с жилыми домами по трем адресам, в квартирах выбиты стекла, получили повреждения автомобили. Также дроны и их обломки упали на территории нескольких промышленных предприятий.

Ранее в Белгородской области при ударах беспилотников получили ранения пять мирных жителей.

