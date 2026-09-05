Литва и Латвия собираются остановить транзит зерна из РФ

При этом президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН подчеркнул, что зерновой терминал в порту Суходол открыл бы России рынок Юго-Восточной Азии для экспорта, однако надо дождаться его реального появления.

«Там есть, что грузить. Есть на море соя, например. Но если бы правительство ничего там не ограничивало в плане введения всяких пошлин на экспорт, то это было бы вполне перспективно. Но сейчас это отрасли из-за ситуации в Черном море не поможет. Строительство же займет время. Что касается рынков, то это открыло бы нам Юго-Восточную Азию. Да там под боком одна Япония чего стоит. Однако пока терминала нет, а нынешняя экономика на зерне просто беда и беда. Так что вопрос, когда его построят, если построят вообще. Потому что разговоров в прошлые годы велось много, но так ни одного и не построили», - подчеркнул он.