Литва и Латвия собираются остановить транзит зерна из РФ
При этом, по словам литовского премьер-министра Миндаугаса Синкявичюса, меры не затронут транзит зерна между Калининградской областью и другими российскими регионами через республику.
На фоне украинских атак в акватории Черного моря возникли сложности с экспортом российского зерна. Россия осуществляет часть поставок через страны Балтии, однако некоторые из них хотят прекратить это. Между тем, на Дальнем Востоке собираются построить терминала по перевалке зерна мощностью до 3 млн тонн.
ТРАНЗИТ ЗЕРНА ЧЕРЕЗ ПРИБАЛТИКУ
Литва и Латвия хотят прекратить транзит российского зерна через свои портовые терминалы. По данным Reuters, на 8 сентября в Риге назначено обсуждение вопроса о полном запрете таких перевозок.
При этом премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил СМИ, что при введении ограничений меры не затронут транзит зерна между Калининградской областью и другими российскими регионами через республику.
«Экспорт российского зерна с использованием литовской инфраструктуры противоречит нашим ценностям», - заявил литовский премьер-министр.
До этого аналитики рассказали изданию, что российские экспортеры зерна перенаправляют поставки в Балтийское море, включая порты стран Балтии, после атак украинских дронов в Черном и Азовском морях. По подсчетам отрасли, в последний экспортный сезон через порты Азовского и Черного морей Россия отгрузила 46,3 млн тонн зерна, что составило 90% всего морского экспорта.
При этом через российские балтийские порты было отправлено лишь примерно 1 млн тонн. Однако известно, что к 18 августа объем заявок на железнодорожные перевозки в балтийском направлении достиг 5 млн тонн, тогда как для Новороссийска и Туапсе показатель составил 6 млн тонн.
По словам аналитиков, экспортеры все чаще обращаются к портам стран Балтии, прежде всего Латвии, и в сентябре ожидают резкого роста объемов поставок. Отмечалось, что, несмотря на напряженные отношения с балтийскими странами, транзит продолжается. Согласно прогнозам экспертов, в текущем сезоне экспорт через страны Балтии может достичь 5-6 млн тонн, а при задействовании эстонских портов — до 10 млн тонн.
ТЕРМИНАЛ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
При этом после приостановки работы крупных терминалов на Черном море реализация проектов по перевалке зерна на Дальнем Востоке сдвинулась с мертвой точки. «Деметра Холдинг» и ЦРПИ, владелец порта Суходол, подпишут соглашение о строительстве там терминала мощностью до 3 млн тонн, пишет «Коммерсантъ».
Известно, что власти рассматривают возвращение к проектам международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». В рамках второго должен был быть построен зерновой терминал в Зарубино. До конца 2026 года ожидается актуализация обоих проектов. В настоящее время Суходол — преимущественно угольный порт с соответствующим терминалом мощностью 20 млн тонн.
При этом президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН подчеркнул, что зерновой терминал в порту Суходол открыл бы России рынок Юго-Восточной Азии для экспорта, однако надо дождаться его реального появления.
«Там есть, что грузить. Есть на море соя, например. Но если бы правительство ничего там не ограничивало в плане введения всяких пошлин на экспорт, то это было бы вполне перспективно. Но сейчас это отрасли из-за ситуации в Черном море не поможет. Строительство же займет время. Что касается рынков, то это открыло бы нам Юго-Восточную Азию. Да там под боком одна Япония чего стоит. Однако пока терминала нет, а нынешняя экономика на зерне просто беда и беда. Так что вопрос, когда его построят, если построят вообще. Потому что разговоров в прошлые годы велось много, но так ни одного и не построили», - подчеркнул он.
При этом газета Ekonomim в конце августа писала, что Турция начала переговоры с Россией и Украиной по вопросу повторного открытия зернового коридора в Черном море. По информации источника, необходимость возобновления зерновой сделки по образцу соглашения, заключенного в июле 2022 года в Стамбуле, вызвана текущими сложностями с поставками сельскохозяйственной продукции через черноморскую акваторию.
Ранее руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Россия может помочь Европе с урожаем на фоне засухи.
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