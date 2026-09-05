Киркоров выступил за развитие «Интервидения»
Певец, народный артист России Филипп Киркоров призвал развивать международный музыкальный конкурс «Интервидение». Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
«"Интервидение" как новая возможность для красивого международного конкурса - это замечательная идея», - отметил исполнитель.
По словам Киркорова, ее следует «развивать и продолжать».
Ранее СМИ сообщили, что проведение конкурса «Интервидение» в Саудовской Аравии в 2026 году оказалось под вопросом. Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН раскритиковал подготовку мероприятия, усомнившись в профессионализме организаторов и перспективах проекта.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Литва и Латвия собираются остановить транзит зерна из РФ
- СМИ: ISU отозвал нейтральный статус фигуристки Валиевой
- Киркоров выступил за развитие «Интервидения»
- Из-за атак ВСУ в Белгородской области один человек погиб, еще 15 ранены
- В собственность ЛНР перешли более 900 объектов, принадлежавших украинскому бизнесу
- Для безопасности переговорщиков: Украинские подразделения прекратили огонь
- Более десяти человек пострадали при пожаре в отеле в Стамбуле
- Над территорией России сбили 53 беспилотника ВСУ
- В АКОРТ назвали преждевременными разговоры о возвращении Zara в Россию
- Рябков призвал США учитывать реалии на земле в урегулировании на Украине