Киркоров выступил за развитие «Интервидения»

Певец, народный артист России Филипп Киркоров призвал развивать международный музыкальный конкурс «Интервидение». Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

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«"Интервидение" как новая возможность для красивого международного конкурса - это замечательная идея», - отметил исполнитель.

По словам Киркорова, ее следует «развивать и продолжать».

Ранее СМИ сообщили, что проведение конкурса «Интервидение» в Саудовской Аравии в 2026 году оказалось под вопросом. Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН раскритиковал подготовку мероприятия, усомнившись в профессионализме организаторов и перспективах проекта.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ИнтервидениеКонкурсФилипп Киркоров

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