Из-за атак ВСУ в Белгородской области один человек погиб, еще 15 ранены

Один человек погиб, 15 получили ранения за минувшие сутки в результате атак ВСУ в Белгородской области. Об этом написал врио главы региона Александр Шуваев в мессенджере «Макс».

По его словам, противник атаковал 13 округов области.

«В Белгородском округе погиб мирный житель… Пострадали 15 человек, включая двоих детей. Один ребенок госпитализирован, другой продолжает лечение амбулаторно», - указал Шуваев.

Трое пострадавших взрослых находятся в медицинских учреждениях, состояние двоих из них оценивают как тяжелое.

Ранее в Курской области 34-летний мужчина пострадал из-за взорвавшегося неизвестного предмета.

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ФОТО: РИА Новости
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