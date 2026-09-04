Песков: США могут потребовать прекратить атаки ВСУ при визите Уиткоффа в Россию

Как пишет RT, он допустил, что такая просьба может поступить от Вашингтона.

«Наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активность», - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков пообещал проинформировать о датах визита в Россию Уиткоффа и Кушнера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

