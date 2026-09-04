Песков: США могут потребовать прекратить атаки ВСУ при визите Уиткоффа в Россию
Россия не будет вести с Украиной прямых переговоров о прекращении ударов с её стороны перед визитом американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как пишет RT, он допустил, что такая просьба может поступить от Вашингтона.
«Наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активность», - сказал представитель Кремля.
Ранее Песков пообещал проинформировать о датах визита в Россию Уиткоффа и Кушнера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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