Более десяти человек пострадали при пожаре в отеле в Стамбуле
Пожар произошел в отеле в районе Бакыркей в турецком Стамбуле, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на муниципалитет района.
Отмечается, что возгорание возникло на первом этаже, причина пока неизвестна.
«По нашим данным, пострадали более десяти человек, цифры уточняются... Жертв нет, все пострадавшие госпитализированы», - указали в муниципалитете.
Представитель властей добавила, что, по предварительным данным, все пострадавшие - граждане Турции.
Ранее в Москве произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой, из здания эвакуировали около 70 человек, обошлось без пострадавших.
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