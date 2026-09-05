СМИ: ISU отозвал нейтральный статус фигуристки Валиевой
5 сентября 202609:57
Юлия Савченко
Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус, присвоенный российской фигуристке Камиле Валиевой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
«Нейтральный статус... Валиевой отозвали», - рассказал собеседник.
По данным агентства, спортсменка подала апелляцию на это решение.
Ранее ISU допустил россиян до турниров под эгидой союза с сезона-2026/27 в нейтральном статусе. В начале августа его присвоили фигуристкам Камиле Валиевой и Александре Игнатовой (Трусовой).
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