СМИ: ISU отозвал нейтральный статус фигуристки Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус, присвоенный российской фигуристке Камиле Валиевой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

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«Нейтральный статус... Валиевой отозвали», - рассказал собеседник.

По данным агентства, спортсменка подала апелляцию на это решение.

Ранее ISU допустил россиян до турниров под эгидой союза с сезона-2026/27 в нейтральном статусе. В начале августа его присвоили фигуристкам Камиле Валиевой и Александре Игнатовой (Трусовой).

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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