Над территорией России сбили 53 беспилотника ВСУ
5 сентября 202608:43
Юлия Савченко
Дежурные силы ПВО ликвидировали над Россией 53 украинских беспилотника самолетного типа, передает Минобороны.
Дроны перехватили и уничтожили в течение прошедшей ночи.
По данным Минобороны, БПЛА сбили в Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областях, Московском регионе и Краснодарском крае. Также дроны нейтрализовали над Крымом и Черным морем.
Накануне ПВО перехватила над Россией 480 украинских БПЛА за двенадцать часов.
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