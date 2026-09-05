Над территорией России сбили 53 беспилотника ВСУ

Дежурные силы ПВО ликвидировали над Россией 53 украинских беспилотника самолетного типа, передает Минобороны.

Дроны перехватили и уничтожили в течение прошедшей ночи.

По данным Минобороны, БПЛА сбили в Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областях, Московском регионе и Краснодарском крае. Также дроны нейтрализовали над Крымом и Черным морем.

Накануне ПВО перехватила над Россией 480 украинских БПЛА за двенадцать часов.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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