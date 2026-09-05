В собственность ЛНР перешли более 900 объектов, принадлежавших украинскому бизнесу

Более 900 неиспользуемых объектов недвижимости, которые ранее принадлежали украинским бизнесменам, передали в госсобственность в Луганской Народной Республике. Об этом рассказала в беседе с ТАСС вице-премьер региона Светлана Подлипаева.

По ее словам, в ЛНР активно выявляют неиспользуемые объекты имущества в целях их вовлечения в хозяйственный оборот.

«На сегодняшний день на территории республики определено свыше 900 потенциальных инвестиционных площадок, из которых более 500 разграничено в собственность республики, более 200 разграничено в собственность муниципальных образований», - указала Подлипаева.

Также в этот перечень вошли промышленные объекты, которые планируют передать инвесторам в ближайшее время.

Ранее в Крыму утвердили ряд решений о переходе в госсобственность имущества лиц, которые связаны с властями Украины и совершают недружественные по отношению к России действия.

