В собственность ЛНР перешли более 900 объектов, принадлежавших украинскому бизнесу
Более 900 неиспользуемых объектов недвижимости, которые ранее принадлежали украинским бизнесменам, передали в госсобственность в Луганской Народной Республике. Об этом рассказала в беседе с ТАСС вице-премьер региона Светлана Подлипаева.
По ее словам, в ЛНР активно выявляют неиспользуемые объекты имущества в целях их вовлечения в хозяйственный оборот.
«На сегодняшний день на территории республики определено свыше 900 потенциальных инвестиционных площадок, из которых более 500 разграничено в собственность республики, более 200 разграничено в собственность муниципальных образований», - указала Подлипаева.
Также в этот перечень вошли промышленные объекты, которые планируют передать инвесторам в ближайшее время.
Ранее в Крыму утвердили ряд решений о переходе в госсобственность имущества лиц, которые связаны с властями Украины и совершают недружественные по отношению к России действия.
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