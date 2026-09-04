Песков назвал незыблемой позицию России по условиям урегулирования с Украиной

Как пишет RT, также представитель Кремля указал, что позиция России по условиям урегулирования с Украиной, озвученная российским лидером Владимиром Путиным два года назад в МИД, остаётся незыблемой.

«По-прежнему остаётся незыблемой та позиция, которая была озвучена два года назад», - заключил он.

Ранее Путин заявил, что шансы на урегулирование украинского конфликта есть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».