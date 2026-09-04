Песков назвал незыблемой позицию России по условиям урегулирования с Украиной
Конкретных предпосылок мирного урегулирования на Украине пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как пишет RT, также представитель Кремля указал, что позиция России по условиям урегулирования с Украиной, озвученная российским лидером Владимиром Путиным два года назад в МИД, остаётся незыблемой.
«По-прежнему остаётся незыблемой та позиция, которая была озвучена два года назад», - заключил он.
Ранее Путин заявил, что шансы на урегулирование украинского конфликта есть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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