Песков назвал незыблемой позицию России по условиям урегулирования с Украиной

Конкретных предпосылок мирного урегулирования на Украине пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В МИД России заявили о готовности к контактам по Украине

Как пишет RT, также представитель Кремля указал, что позиция России по условиям урегулирования с Украиной, озвученная российским лидером Владимиром Путиным два года назад в МИД, остаётся незыблемой.

«По-прежнему остаётся незыблемой та позиция, которая была озвучена два года назад», - заключил он.

Ранее Путин заявил, что шансы на урегулирование украинского конфликта есть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияДмитрий Песков

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