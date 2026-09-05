Мирошник назвал контакты России и США раздражающим фактором для ЕС и Зеленского

Контакты и диалог России и США - раздражающий фактор для Европы и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с «Известиями».

Трамп: Уиткофф и Кушнер летят в Москву с предложением о завершении конфликта

Ранее стало известно, что Россию и Украину посетят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Позднее американский лидер Дональд Трамп рассказал, что во время предстоящего визита представители США представят предложения по прекращению украинского конфликта.

«Для Европы и для Зеленского как интерфейса европейских усилий сами контакты и сам диалог между Вашингтоном и Москвой - раздражающий фактор», - заявил Мирошник.

Посол указал на «неизбывное стремление» в первую очередь Европы сорвать любые российско-американские контакты.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:ЕвропаСШАМИД РФ

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