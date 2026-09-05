Мирошник назвал контакты России и США раздражающим фактором для ЕС и Зеленского
Контакты и диалог России и США - раздражающий фактор для Европы и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с «Известиями».
Ранее стало известно, что Россию и Украину посетят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Позднее американский лидер Дональд Трамп рассказал, что во время предстоящего визита представители США представят предложения по прекращению украинского конфликта.
«Для Европы и для Зеленского как интерфейса европейских усилий сами контакты и сам диалог между Вашингтоном и Москвой - раздражающий фактор», - заявил Мирошник.
Посол указал на «неизбывное стремление» в первую очередь Европы сорвать любые российско-американские контакты.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Мирошник назвал контакты России и США раздражающим фактором для ЕС и Зеленского
- Россиянка Гусева выиграла золото на юниорском ЧМ по плаванию на открытой воде
- Трамп: Значение Ормузского пролива будет снижаться
- В России оценили состояние ПВО Киева после удара дрона по зданию СБУ
- Сибирские регионы столкнулись с нашествием агрессивных медведей
- В ООН проголосовали за переделку карты мира из-за Африки
- Экс-министр связи Никифоров стал фигурантом дела о финансовой пирамиде Finiko
- Захарова назвала заявление Зеленского об авиации точкой невозврата
- Трамп: Уиткофф и Кушнер летят в Москву с предложением о завершении конфликта
- «Волчанский котел» замкнул путь к отступлению для 2 тысяч солдат ВСУ