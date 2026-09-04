Медведчук: Киев и Лондон готовят прорыв ПВО Москвы ракетами

Украинские власти намерены использовать британские беспилотники и баллистические ракеты для террористических атак по территории России с акцентом на московский регион. Соответствующее заявление содержится в статье председателя совета международного движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, передает РИА Новости.

Медведчук отметил, что массированные попытки преодолеть московский узел ПВО летом можно рассматривать как практическую разведку возможностей российской системы. По его мнению, такие удары позволяют изучить характер реакции обороны и пределы ее насыщения перед возможным расширением применения более сложных дальнобойных средств, которые целенаправленно создает Великобритания.