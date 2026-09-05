В России оценили состояние ПВО Киева после удара дрона по зданию СБУ

«В Киеве спокойно летают дроны, куда им нужно, но ПВО у них там уже практически не осталось», — подчеркнул Живов.

По словам эксперта, удар был нанесен по кабинету временно исполняющего обязанности главы СБУ Александра Поклада. Личность Поклада связывают с организацией ряда терактов на территории РФ, включая атаки на Крымский мост, а также с убийствами высокопоставленных российских офицеров. По мнению Живова, произошедшее демонстрирует украинской стороне возможные последствия подобных действий.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН заявил, что России необходимо перекрыть все пути снабжения ВСУ со стороны западных стран, а не соревноваться с Киевом в количестве БПЛА.

