В АКОРТ назвали преждевременными разговоры о возвращении Zara в Россию
Говорить о возможном возвращении сети магазинов Zara в Россию на основании регистрации товарного знака преждевременно. Об этом рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
По его словам, регистрация бренда - стандартная практика защиты интеллектуальной собственности. Международные компании пользуются ею независимо от присутствия на рынке.
«Поэтому говорить о возможном возвращении Zara на основании этого факта преждевременно», - рассказал Богданов в беседе с ТАСС.
Глава АКОРТ подчеркнул, что за последние несколько лет фэшн-рынок в России существенно трансформировался. Эта сфера остается динамичной и конкурентной, появились и развиваются новые марки, расширяется присутствие локальных брендов, меняются ассортимент и предпочтения покупателей.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов рассказал, что в России могут начать разработку правил и критериев возвращения иностранных компаний на рынок страны.
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