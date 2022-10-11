«Демонтаж режима»: В России призывают ВСУ свергнуть Зеленского

«Уверен, что в рядах украинской армии еще остались достойные люди, которым не чужда офицерская честь и будущее своей страны. Пора брать власть в стране в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку, которая полностью подконтрольна западным кураторам», - приводит РИА Новости слова Шеремета.

Он выразил уверенность, что приход к власти в стране здравомыслящих сил позволит сохранить жизни многих людей.

«Режим Зеленского готов отправить украинский народ на заклание. Поэтому призываю здравомыслящую часть украинского общества и элиты не дать ему позволить уничтожить Украину. Катастрофу еще можно остановить», - сказал депутат.

Так, вчера утром, 10 октября, российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях. Власти украинских регионов сообщали о повреждении объектов критической инфраструктуры, в результате в некоторых городах произошли сбои со светом и водой, в Харькове и Ивано-Франковске останавливался транспорт. Вечером новые взрывы также прогремели в Кривом Роге, Кременчуге, Черкасской и Одесской областях.