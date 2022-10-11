«Демонтаж режима»: В России призывают ВСУ свергнуть Зеленского
Российские власти готовы нанести удар по центру принятий решений в Киеве, однако все еще призывают армию Украины свергнуть «верхушку» и сохранить страну.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет 11 октября призвал украинских военных свергнуть «националистическую верхушку» и взять власть в свои руки ради сохранения страны.
«Уверен, что в рядах украинской армии еще остались достойные люди, которым не чужда офицерская честь и будущее своей страны. Пора брать власть в стране в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку, которая полностью подконтрольна западным кураторам», - приводит РИА Новости слова Шеремета.
Он выразил уверенность, что приход к власти в стране здравомыслящих сил позволит сохранить жизни многих людей.
«Режим Зеленского готов отправить украинский народ на заклание. Поэтому призываю здравомыслящую часть украинского общества и элиты не дать ему позволить уничтожить Украину. Катастрофу еще можно остановить», - сказал депутат.
Так, вчера утром, 10 октября, российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях. Власти украинских регионов сообщали о повреждении объектов критической инфраструктуры, в результате в некоторых городах произошли сбои со светом и водой, в Харькове и Ивано-Франковске останавливался транспорт. Вечером новые взрывы также прогремели в Кривом Роге, Кременчуге, Черкасской и Одесской областях.
В тот же день президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности подчеркнул, что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры. При этом глава государства предупредил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки снова совершить теракты на территории России.
«Киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», — сказал Путин.
На фоне ударов по объектам энергетики Украины замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «первый эпизод сыгран» и «будут другие». Он отметил, что Украина в нынешнем виде будет представлять постоянную и прямую угрозу для России и целью Москвы должен стать полноценный «демонтаж» украинского режима.
«Помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», - написал Медведев в своем Telegram-канале и подчеркнул, что это его личная позиция.
Многие эксперты сходятся во мнении и считают, что массированные удары России носят предупреждающий характер. Как отметил доктор военных наук Константин Сивков 11 октября, удар высокоточным оружием по инфраструктуре Украины носит демонстративный характер — таким образом Москва дает понять Киеву, что следующим шагом могут стать ракетные пуски по центрам принятия решений.
«Удар носил демонстративный характер, потому что ключевые здания, где находится военное и политическое руководство Украины, целы, по ним не били. Да, повреждены некоторые электростанции, но я уверен, что большую их часть можно восстановить в короткие сроки, поэтому я считаю, что это был предупредительный удар — демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости», — сказал Сивков в беседе с РИА Новости.
При этом эксперт уточнил, что у России достаточно ракет, чтобы и дальше продолжать наносить удары подобной интенсивности по украинским объектам.
Так, ранее Путин назвал украинские спецслужбы заказчиками и исполнителями взрыва на Крымском мосту. В результате него погибли три человека, обрушилось два автомобильных пролета и загорелся железнодорожный состав с топливными цистернами. Еще в середине сентября на саммите ШОС Путин говорил, что Россия на попытки нанести ущерб своей инфраструктуре отвечает «сдержанно, но до поры до времени».
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