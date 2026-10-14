Ле Пен: вступление Украины в ЕС станет «харакири» для Евросоюза
Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что вступление Украины в Евросоюз будет равносильно «харакири» из-за потери суверенитета и значительных экономических потерь для Парижа. Об этом пишут «Ведомости».
Политик подтвердила, что не поддерживает вступление Киева в состав ЕС. Также сомневается, что будет за продолжение поддержки, если придет к власти. По ее мнению, Пятая Республика больше не может позволить себе увеличивать расходы на это.
Зеленскому следует прямо сказать, что Франция не может сделать больше, добавила Ле Пен. Она напомнила и о согласованном кредите Евросоюза на €90 млрд. По ее оценке, 18 из них приходятся на Париж.
Ранее профессор МГИМО оценила заявления Ле Пен об отказе поддерживать ВСУ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Небензя: ООН попала под влияние западной пропаганды
- Маск заявил, что не имеет отношения к ограничениям Starlink на Украине
- Жданова: на стороне Киева воевали не менее 20 тысяч иностранных наемников
- Ле Пен: вступление Украины в ЕС станет «харакири» для Евросоюза
- В Минцифры попросили отложить ограничения на звонки банков без маркировки
- Матвиенко предложила заменить устаревшие специальности в университетах
- «Никакой зависти»: Губин померился «заслуженными» званиями с Наташей Королевой
- Автоэксперт усомнился, что государство заработает на «красивых» номерах
- Бункер в вечной мерзлоте: Где спрячутся российские серверы «судного дня»
- В МИД КНДР заявили о стремлении развивать сотрудничество с Россией