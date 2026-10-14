Ле Пен: вступление Украины в ЕС станет «харакири» для Евросоюза

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что вступление Украины в Евросоюз будет равносильно «харакири» из-за потери суверенитета и значительных экономических потерь для Парижа. Об этом пишут «Ведомости».

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Политик подтвердила, что не поддерживает вступление Киева в состав ЕС. Также сомневается, что будет за продолжение поддержки, если придет к власти. По ее мнению, Пятая Республика больше не может позволить себе увеличивать расходы на это.

Зеленскому следует прямо сказать, что Франция не может сделать больше, добавила Ле Пен. Она напомнила и о согласованном кредите Евросоюза на €90 млрд. По ее оценке, 18 из них приходятся на Париж.

Ранее профессор МГИМО оценила заявления Ле Пен об отказе поддерживать ВСУ.

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Фото: Кристина Афанасьева/РИА Новости
ТЕГИ:Марин Ле ПенУкраинаЕвросоюзФранция

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