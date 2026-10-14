Ле Пен: вступление Украины в ЕС станет «харакири» для Евросоюза

Политик подтвердила, что не поддерживает вступление Киева в состав ЕС. Также сомневается, что будет за продолжение поддержки, если придет к власти. По ее мнению, Пятая Республика больше не может позволить себе увеличивать расходы на это.



Зеленскому следует прямо сказать, что Франция не может сделать больше, добавила Ле Пен. Она напомнила и о согласованном кредите Евросоюза на €90 млрд. По ее оценке, 18 из них приходятся на Париж.



Ранее профессор МГИМО оценила заявления Ле Пен об отказе поддерживать ВСУ.

