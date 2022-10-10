Байден: Запад готов давить на Москву и поддерживать Киев
Западные страны готовы наращивать давление на российские власти и поддерживать Украину столько, сколько потребуется, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на выступление главы государства, посвященное массированному удару России по украинским объектам инфраструктуры, что стало ответом на теракт на Крымском мосту.
Глава Белого дома заявил, в том числе о новых санкциях. По словам президента, США и Запад настроены на то, чтобы «привлечь к ответственности» Россию и президента Владимира Путина.
Канадские власти заявили о намерении оказать военную помощь Украине. Соответствующее заявление глава украинского МИД Дмитрий Кулеба опубликовал на портале ведомства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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