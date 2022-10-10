Байден: Запад готов давить на Москву и поддерживать Киев

Глава Белого дома заявил, в том числе о новых санкциях. По словам президента, США и Запад настроены на то, чтобы «привлечь к ответственности» Россию и президента Владимира Путина.

Канадские власти заявили о намерении оказать военную помощь Украине. Соответствующее заявление глава украинского МИД Дмитрий Кулеба опубликовал на портале ведомства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

