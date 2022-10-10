Медведев после ракетных ударов пообещал Украине «новые эпизоды»
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале назвал ракетные удары по Украине «первым эпизодом» и заявил, что «будут и другие».
По его мнению, нынешнее украинское государство с нацистским политическим режимом всегда будет «постоянной, прямой и явной угрозой России».
«Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», - написал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что по предложению Минобороны РФ утром 10 октября был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины, пишут «Известия».
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