Посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину
Посольство Соединенных Штатов в Киеве предупредило своих граждан о необходимости срочно покинуть территорию Украины. Об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве об угрозе безопасности, опубликованном на сайте Государственного департамента США.
Так, посольство призвало американских граждан спрятаться в укрытиях на месте и покинуть Украину, используя частный наземный транспорт, когда это будет безопасно.
Ранее в понедельник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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