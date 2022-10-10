Посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину

Посольство Соединенных Штатов в Киеве предупредило своих граждан о необходимости срочно покинуть территорию Украины. Об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве об угрозе безопасности, опубликованном на сайте Государственного департамента США.

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Так, посольство призвало американских граждан спрятаться в укрытиях на месте и покинуть Украину, используя частный наземный транспорт, когда это будет безопасно.

Ранее в понедельник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАУкраина
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