Посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину

Так, посольство призвало американских граждан спрятаться в укрытиях на месте и покинуть Украину, используя частный наземный транспорт, когда это будет безопасно.

Ранее в понедельник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

