Маск заявил, что не имеет отношения к ограничениям Starlink на Украине

Руководитель SpaceX Илон Маск в соцсети X написал, что никак не связан с ограничениями в работе спутниковой связи на Украине, и сослался на президента США Дональда Трампа.

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Он напомнил, что системы Starshield принадлежат американскому правительству. Оно же и контролирует их. Любые ограничения по скорости или использованию определяют вооруженные силы Штатов и глава государства.

Маск подчеркнул, что Starlink и Starshield — разные службы с различными функциями и подчинением. Первый проект назвал коммерческой службой, принадлежащей и контролируемой SpaceX. Ее применяют в гражданской или оборонительной сферах, но не для наступательных военных действий. По его словам, это было бы неприемлемо.

Недавно в Госдуме оценили шансы прекращения передачи Западом разведданных Украине.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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