Свидетельство о рождении теперь можно предъявить в «Макс»

Благодаря нововведениям россияне смогут предъявлять свидетельства о рождении своих детей в мессенджере «Макс», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минцифры России.

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Использование электронного варианта документа будет добровольным. Бумажная версия свидетельства продолжит действовать. Подтвердить личность ребенка с помощью Цифрового ID в «Макс» можно при покупке билетов, использовании льготного или бесплатного проезда и посадке в транспорт, при обращении в медицинские организации по ОМС и при посещении МФЦ.

Также цифровую версию можно использоватьпри посещении музеев, культурно-просветительных и спортивных мероприятий, при покупке льготных билетов, при получении ребенком или его родителем других услуг, для которых нужно подтвердить личность.

Свидетельство о рождении в мессенджере находится в разделе «Семья и дети». Сведения о документе будут содержаться в QR-коде.

Ранее стало известно, что «Макс» будут использовать для посадки пассажиров на самолеты и поезда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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