Свидетельство о рождении теперь можно предъявить в «Макс»
Благодаря нововведениям россияне смогут предъявлять свидетельства о рождении своих детей в мессенджере «Макс», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минцифры России.
Использование электронного варианта документа будет добровольным. Бумажная версия свидетельства продолжит действовать. Подтвердить личность ребенка с помощью Цифрового ID в «Макс» можно при покупке билетов, использовании льготного или бесплатного проезда и посадке в транспорт, при обращении в медицинские организации по ОМС и при посещении МФЦ.
Также цифровую версию можно использоватьпри посещении музеев, культурно-просветительных и спортивных мероприятий, при покупке льготных билетов, при получении ребенком или его родителем других услуг, для которых нужно подтвердить личность.
Свидетельство о рождении в мессенджере находится в разделе «Семья и дети». Сведения о документе будут содержаться в QR-коде.
Ранее стало известно, что «Макс» будут использовать для посадки пассажиров на самолеты и поезда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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