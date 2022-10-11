Трасс призвала провести саммит НАТО после ракетных ударов на Украине

Британский премьер Лиз Трасс считает необходимым созвать в ближайшие дни экстренный саммит стран — членов Североатлантического альянса после ракетных ударов России на Украине, сообщает РИА Новости.

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Глава кабмина выступит с этой инициативой 11 октября на встрече лидеров государств G7. В ней примет участие украинский президент Владимир Зеленский. Трасс также обратится к коллегам с просьбой продолжать санкционную политику в отношении Москвы.

В ООН заявили, что ракетные удары российских вооруженных сил представляют собой очередную эскалацию ситуации вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОВеликобританияЛиз Трасс
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