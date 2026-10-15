ЦСКА разгромил «Ростов» в Кубке России
15 октября 202600:08
Денис Постольский
Футбольный клуб ЦСКА разгромил «Ростов» в Кубке России, забив три гола за 11 минут.
Игра завершилась со счетом 4:0. До этого матча ЦСКА не выигрывал у «Ростова» в основное время в Кубке России более 2,5 лет. Последняя победа армейцев в основное время была 12 марта 2024 года, когда ЦСКА выиграл 2:0 в плей-офф Кубка России.
В следующем матче «Ростов» 28 октября дома сыграет против «Акрона».
Ранее ЦСКА разгромил «Родину» и возглавил таблицу РПЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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