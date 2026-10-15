ЦСКА разгромил «Ростов» в Кубке России

Игра завершилась со счетом 4:0. До этого матча ЦСКА не выигрывал у «Ростова» в основное время в Кубке России более 2,5 лет. Последняя победа армейцев в основное время была 12 марта 2024 года, когда ЦСКА выиграл 2:0 в плей-офф Кубка России.

В следующем матче «Ростов» 28 октября дома сыграет против «Акрона».

Ранее ЦСКА разгромил «Родину» и возглавил таблицу РПЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

