ФБР опровергло визит директора в Россию

Там опровергли сообщение телеканала MS Now о том, что Пател прилетел в Россию, опубликовав видео выступления директора. «Источники» MS NOW «осведомлены» НИ О ЧЕМ!», - указала пресс-служба.

«Факты важнее кликбейта», — написал сам Пател в соцсети Х.До этого телеканал сообщил, что руководитель бюро 14 октября прибыл с визитом в Россию для «проведения встреч».

Ранее издание Politico заявило, что Пател планирует посетить Москву и Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

