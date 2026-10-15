ФБР опровергло визит директора в Россию
Директор ФБР Кэш Пател находился в Вирджинии (США) на мероприятии, связанном с правоохранительными органами, сообщила в соцсети Х пресс-служба бюро.
Там опровергли сообщение телеканала MS Now о том, что Пател прилетел в Россию, опубликовав видео выступления директора. «Источники» MS NOW «осведомлены» НИ О ЧЕМ!», - указала пресс-служба.
«Факты важнее кликбейта», — написал сам Пател в соцсети Х.До этого телеканал сообщил, что руководитель бюро 14 октября прибыл с визитом в Россию для «проведения встреч».
Ранее издание Politico заявило, что Пател планирует посетить Москву и Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ФБР опровергло визит директора в Россию
- В МИД РФ рассказали о созданной Киевом сети «секретных тюрем»
- ЦСКА разгромил «Ростов» в Кубке России
- Свидетельство о рождении теперь можно предъявить в «Макс»
- ВС России поразили транспортно-логистический центр ВСУ в Хмельницком
- Небензя: ООН попала под влияние западной пропаганды
- Маск заявил, что не имеет отношения к ограничениям Starlink на Украине
- Жданова: на стороне Киева воевали не менее 20 тысяч иностранных наемников
- Ле Пен: вступление Украины в ЕС станет «харакири» для Евросоюза
- В Минцифры попросили отложить ограничения на звонки банков без маркировки