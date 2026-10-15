Концерты Крида отменили в трех городах

Об этом певец сообщил в Telegram. По его словам, организаторы концертов объяснили решение особыми техническими условиями, необходимыми для его проведения.

Выступления были запланированы на 17 октября в Астрахани, на 21 октября — в Уфе и на 22 октября — в Нижнекамске. Об отмене выступлений в других городах Крид не сообщал.

Ранее певец попал в больницу с травмой ноги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

