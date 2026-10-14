ВС России поразили транспортно-логистический центр ВСУ в Хмельницком

Днем 14 октября Вооруженные силы Российской Федерации продолжили бить беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, которые использовали для доставки военных грузов на Украину. Об этом сообщили в Минобороны.

ВС России ударили по коммуникационной и энергетической инфраструктуре Украины

В результате удара в Хмельницком поразили транспортно-логистический центр «Эпицентр». Там хранили и распределяли различные изделия в интересах Киева.

Также при переходе морем пробили сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы военного и двойного назначения.

Ранее ВС РФ поразили еще один логистический центр в Терновке Николаевской области и судно с маршрутом до порта Черноморск.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:ВСУУкраинаМинобороны РФВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры