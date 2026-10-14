ВС России поразили транспортно-логистический центр ВСУ в Хмельницком

В результате удара в Хмельницком поразили транспортно-логистический центр «Эпицентр». Там хранили и распределяли различные изделия в интересах Киева.



Также при переходе морем пробили сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы военного и двойного назначения.



Ранее ВС РФ поразили еще один логистический центр в Терновке Николаевской области и судно с маршрутом до порта Черноморск.

