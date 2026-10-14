ВС России поразили транспортно-логистический центр ВСУ в Хмельницком
Днем 14 октября Вооруженные силы Российской Федерации продолжили бить беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, которые использовали для доставки военных грузов на Украину. Об этом сообщили в Минобороны.
В результате удара в Хмельницком поразили транспортно-логистический центр «Эпицентр». Там хранили и распределяли различные изделия в интересах Киева.
Также при переходе морем пробили сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы военного и двойного назначения.
Ранее ВС РФ поразили еще один логистический центр в Терновке Николаевской области и судно с маршрутом до порта Черноморск.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Небензя: ООН попала под влияние западной пропаганды
- Маск заявил, что не имеет отношения к ограничениям Starlink на Украине
- Жданова: на стороне Киева воевали не менее 20 тысяч иностранных наемников
- Ле Пен: вступление Украины в ЕС станет «харакири» для Евросоюза
- В Минцифры попросили отложить ограничения на звонки банков без маркировки
- Матвиенко предложила заменить устаревшие специальности в университетах
- «Никакой зависти»: Губин померился «заслуженными» званиями с Наташей Королевой
- Автоэксперт усомнился, что государство заработает на «красивых» номерах
- Бункер в вечной мерзлоте: Где спрячутся российские серверы «судного дня»
- В МИД КНДР заявили о стремлении развивать сотрудничество с Россией