В МИД РФ рассказали о созданной Киевом сети «секретных тюрем»

По его словам, правозащитники осведомлены об их существовании, но не могут получить туда доступ. Такие тюрьмы завуалированно именуются «транзитными лагерями». Дипломат указал, что с мая 2025 года Россия передала Украине 3 тысячи 976 военнопленных, Украина вернула РФ 3 тысячи 886 военнослужащих.

Ранее Мирошник заявил, что нереалистичные инициативы президента Украины Владимира Зеленского по прекращению огня — лишь имитация стремления к миру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

