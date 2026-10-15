В МИД РФ рассказали о созданной Киевом сети «секретных тюрем»
На Украине действует сеть из нескольких десятков «секретных тюрем», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника.
По его словам, правозащитники осведомлены об их существовании, но не могут получить туда доступ. Такие тюрьмы завуалированно именуются «транзитными лагерями». Дипломат указал, что с мая 2025 года Россия передала Украине 3 тысячи 976 военнопленных, Украина вернула РФ 3 тысячи 886 военнослужащих.
Ранее Мирошник заявил, что нереалистичные инициативы президента Украины Владимира Зеленского по прекращению огня — лишь имитация стремления к миру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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