Жданова: на стороне Киева воевали не менее 20 тысяч иностранных наемников
Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что с 2022 года на стороне Украины в боевых действиях поучаствовали не менее 20 тыс. наемников из-за рубежа. Об этом пишет РИА Новости.
По ее данным, больше всего бойцов прибыло из США, Великобритании, Канады и Грузии. Всего — более 700 человек от каждой страны. Она уточнила, что среди прибывающих есть много кадровых военных из государств-членов НАТО.
Отдельную категорию составляют представители криминальных структур и наркокартелей, добавила Жданова. Они отправляют людей для получения опыта современной войны, прежде всего в сфере БПЛА. В будущем его могут использовать против законных властей на родине.
Юлия Жданова подчеркнула, что российские следственные органы установили личности свыше 4 тыс. наемников почти из 70 стран. Примерно по тысяче вынесли постановления о привлечении их в качестве обвиняемых, 296 дел передали в суд, плюс 243 приговора.
Недавно ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ с иностранцами.
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