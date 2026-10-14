Жданова: на стороне Киева воевали не менее 20 тысяч иностранных наемников

Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что с 2022 года на стороне Украины в боевых действиях поучаствовали не менее 20 тыс. наемников из-за рубежа. Об этом пишет РИА Новости.

СМИ: ВСУ направили на контрнаступление неподготовленных колумбийцев

По ее данным, больше всего бойцов прибыло из США, Великобритании, Канады и Грузии. Всего — более 700 человек от каждой страны. Она уточнила, что среди прибывающих есть много кадровых военных из государств-членов НАТО.

Отдельную категорию составляют представители криминальных структур и наркокартелей, добавила Жданова. Они отправляют людей для получения опыта современной войны, прежде всего в сфере БПЛА. В будущем его могут использовать против законных властей на родине.

Юлия Жданова подчеркнула, что российские следственные органы установили личности свыше 4 тыс. наемников почти из 70 стран. Примерно по тысяче вынесли постановления о привлечении их в качестве обвиняемых, 296 дел передали в суд, плюс 243 приговора.

Недавно ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ с иностранцами.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: picture alliance / AA/photothek / ТАСС
ТЕГИ:НаемникиВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры