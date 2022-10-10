В пяти областях Украины отсутствует электроснабжение

Электроснабжение отсутствует в пяти областях Украины, в других регионах оно нарушено только частично. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на украинскую госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

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Отмечается, что отсутствует электроснабжение во Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях. Согласно данным ведомства, в результате ударов есть попадание по объектам критической инфраструктуры в восьми областях и Киеве.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по территории Украины. Целями являлись объекты систем военного управления, связи и энергетики страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:УкраинаЭлектричество
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