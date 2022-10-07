Зеленский объяснил, что имел в виду под «превентивными ударами» по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что имел в виду под «превентивными ударами» по России. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне Зеленский заявил, что НАТО должно нанести превентивный удар с целью «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Этот призыв он озвучил в ходе выступления по видеосвязи в аналитическом центре Австралии.

Зеленский объяснил, что он имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир Зеленский
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