Небензя: ООН попала под влияние западной пропаганды

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя объяснил, что организация попала под влияние западной пропаганды. Из-за этого она уклоняется от фиксации преступлений Киева и выступает с голословными выпадами в адрес Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Небензя: Киев окончательно скатился до откровенного террора

Дипломат уточнил, что обсуждение украинского кризиса в мировых СМИ и Совбезе сейчас нельзя назвать объективным из-за скоординированной медийной линии западных спонсоров конфликта.

Небензя заметил, что последние руководят Киевом, финансируют его и целенаправленно обеляют режим, который совершает «самые страшные преступления». Также он обвинил их в двойных стандартах и избирательной «глухоте». По его мнению, Запад отказывается признавать свою ответственность.

До этого постпред Москвы говорил, что генсек ООН не ответил ни на один вопрос по теме Бучи.

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ФОТО: AP / ТАСС
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