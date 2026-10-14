Дипломат уточнил, что обсуждение украинского кризиса в мировых СМИ и Совбезе сейчас нельзя назвать объективным из-за скоординированной медийной линии западных спонсоров конфликта.



Небензя заметил, что последние руководят Киевом, финансируют его и целенаправленно обеляют режим, который совершает «самые страшные преступления». Также он обвинил их в двойных стандартах и избирательной «глухоте». По его мнению, Запад отказывается признавать свою ответственность.



До этого постпред Москвы говорил, что генсек ООН не ответил ни на один вопрос по теме Бучи.

