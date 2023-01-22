Давят на жалость. Власти Германии принуждают к поставкам танков Украине

Украина до сих пор не получила танки из-за позиции Германии по этому вопросу. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Diario.

Боррель считает, что Киев не получил не только танки, но и истребители из-за слишком осторожного отношения политиков к вопросу поставок тяжелого вооружения от стран Запада. По его словам, обсуждение поставок танков продвигается, но медленно.

«Лично я считаю, что в нынешнем состоянии войны нужно поставить танки Украине. Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за уклончивости Германии», — цитирует Борреля ТАСС.