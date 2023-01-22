Давят на жалость. Власти Германии принуждают к поставкам танков Украине
На руководство ФРГ оказывают давление политики внутри страны и за ее пределами, чтобы обеспечить Украину танками Leopard 2.
В бундестаге разгорелся скандал из-за поставок танков Leopard 2 киевскому режиму. Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от канцлера ФРГ сделать «четкие» заявления по поводу военной помощи Киеву, пишет немецкое издание Zeit.
Украина до сих пор не получила танки из-за позиции Германии по этому вопросу. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Diario.
Боррель считает, что Киев не получил не только танки, но и истребители из-за слишком осторожного отношения политиков к вопросу поставок тяжелого вооружения от стран Запада. По его словам, обсуждение поставок танков продвигается, но медленно.
«Лично я считаю, что в нынешнем состоянии войны нужно поставить танки Украине. Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за уклончивости Германии», — цитирует Борреля ТАСС.
В Польше выразили готовность сформировать небольшую коалицию западных государств для поставки танков Leopard 2 Украине, не дожидаясь соответствующего согласия Германии. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает PAP.
«Если согласия Германии на Leopard так и не будет, то мы будем строить меньшую коалицию государств, готовых поделиться своими современными танками с Украиной. Мы не будем просто наблюдать, как Украина «истекает кровью» <…>. Украина и Европа победят в этом конфликте с Германией или без нее», — выступил с заявлением Моравецкий.
Примечательно, что накануне министры иностранных дел Латвии и Эстонии во главе с коллегой из Литвы призвали Германию начать поставки танков Leopard Украине. Об этом литовский министр Габриэлюс Ландсбергис заявил в Twitter.
«Мы, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии призываем Германию дать Украине танки Leopard сейчас. Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Германия как ведущая европейская сила несет особую ответственность в этом вопросе», — написал он.
Говоря именно об ответственности, бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе заявил, что власти ФРГ сопротивляются идее поставлять Украине танки Leopard 2 из-за «чувства исторической вины» перед Россией, пишут «Известия».
Чтобы исключить ситуацию давления на немецкие власти в вопросе организации поставок танков Leopard Киеву бывшая глава министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт запретила проводить инвентаризацию стоящих на вооружении бундесвера танков Leopard. Об этом сообщает немецкий выпуск Business Insider 21 января.
Министр приняла решение за неделю до своей отставки, отмечает издание. Сообщается, что Ламбрект опасалась, что союзники начнут оказывать более серьезное давление на канцлера Олафа Шольца из-за поставок танков на Украину.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН предложил лишить Запад самой возможности обеспечить ВСУ западным вооружением.
«Там есть железнодорожный узел на границе Украины и Польши, через который идут все поставки западного оружия, техники, вот этот узел нужно было уничтожить и еще несколько мостов и тоннелей. Это было бы намного эффективнее, чем обстреливать энергосистему Украины. Наверное, тут какие-то политические моменты», - отметил он.
Ранее в воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки наступательного вооружения от Запада Украине приведут мир к глобальной катастрофе.
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