Боррель объяснил задержку в поставках танков Украине
Украина до сих пор не получила танки из-за позиции Германии по этому вопросу. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Diario.
Боррель считает, что Киев не получил не только танки, но и истребители из-за слишком осторожного отношения политиков к вопросу поставок тяжелого вооружения от стран Запада. По его словам, обсуждение поставок танков продвигается, но медленно.
«Лично я считаю, что в нынешнем состоянии войны нужно поставить танки Украине. Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за уклончивости Германии», — цитирует Борреля ТАСС.
Ранее в бундестаге разгорелся скандал из-за поставок танков Leopard 2 киевскому режиму. Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от канцлера ФРГ сделать «четкие» заявления по поводу военной помощи Киеву, пишет немецкое издание Zeit.
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