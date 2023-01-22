Боррель объяснил задержку в поставках танков Украине

Боррель считает, что Киев не получил не только танки, но и истребители из-за слишком осторожного отношения политиков к вопросу поставок тяжелого вооружения от стран Запада. По его словам, обсуждение поставок танков продвигается, но медленно.

«Лично я считаю, что в нынешнем состоянии войны нужно поставить танки Украине. Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за уклончивости Германии», — цитирует Борреля ТАСС.

Ранее в бундестаге разгорелся скандал из-за поставок танков Leopard 2 киевскому режиму. Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от канцлера ФРГ сделать «четкие» заявления по поводу военной помощи Киеву, пишет немецкое издание Zeit.

