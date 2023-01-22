СМИ: Германия решила передать Украине 19 танков Leopard 2

Власти Германия могут отправить Киеву 19 основных боевых танков Leopard 2, сообщает Der Spiegel.

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Взять их хотят из собственных запасов вооруженных сил. Согласно документам, по документам ФРГ располагает 312 Leopard 2 разных модификаций. Из них 19 устаревшей модели 2А5 сочли подходящими для передачи. Сегодня немецкая армия использует их для имитации сил противника на учениях. Таким образом, так что передача этих боевых машин Киеву не существенно ослабит Германию.

Ранее бывшая глава министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт запретила проводить инвентаризацию стоящих на вооружении бундесвера танков Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Мельников
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