Медведев прокомментировал предложение об отправке Туска в Москву

«Мы своих людей не бросаем», - написал политик, прикрепив смеющийся смайлик. Позже он опубликовал пост, в котором высмеял «мантры» западных чиновников, привыкших вплетать Москву в любые свои внутренние разборки.

До этого автор аккаунта Romodanowski написал пост, в котором выразил надежду избавиться от Туска и отправить его «обратно в Москву, где ему самое место». Он задался вопросом, примут ли россияне польского политика.

Ранее премьер Польши обвинил президента в уничтожении верховенства права, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

