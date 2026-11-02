Медведев прокомментировал предложение об отправке Туска в Москву
Бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал предложение пользователя соцсети X из Польши изгнать премьера республики Дональда Туска в Москву.
«Мы своих людей не бросаем», - написал политик, прикрепив смеющийся смайлик. Позже он опубликовал пост, в котором высмеял «мантры» западных чиновников, привыкших вплетать Москву в любые свои внутренние разборки.
До этого автор аккаунта Romodanowski написал пост, в котором выразил надежду избавиться от Туска и отправить его «обратно в Москву, где ему самое место». Он задался вопросом, примут ли россияне польского политика.
Ранее премьер Польши обвинил президента в уничтожении верховенства права, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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