Четыре человека погибли в трех перестрелках в Техасе
Как минимум четыре человека погибли и 15 получили ранения в результате трех перестрелок в развлекательном районе Дип-Эллум в Далласе (штат Техас). Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на начальника полиции города.
По данным правоохранительных органов, инциденты произошли в ночь на воскресенье во время празднования Хэллоуина. Следствие предварительно считает, что эти происшествия не связаны между собой. Начальник полиции также отметил, что итоговое число пострадавших может увеличиться так как ряд людей с огнестрельными ранениями самостоятельно обратились в местные медицинские учреждения, минуя вызов экстренных служб на место событий
В настоящее время сотрудники полиции задержали подозреваемых, причастных к нападениям. На местах работают криминалисты, ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.
Ранее два человека погибли при стрельбе в ТЦ города Дирборн (штат Мичигана), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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