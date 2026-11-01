Третий за месяц пациент с оспой обезьян госпитализирован в Подмосковье
В инфекционное отделение Домодедовской центральной больницы в Подмосковье госпитализировали третьего за последний месяц заболевшего с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян». Об этом Домодедовская больница сообщила в своем Telegram-канале.
Пациентом оказался 38-летний мужчина, состояние которого врачи оценивают как удовлетворительное. Этот случай стал уже восьмым для медицинского учреждения за последние два года.
Сейчас заболевший получает симптоматическое лечение. В связи с инцидентом специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник заражения и выявить всех контактных лиц.
Ранее в Санкт-Петербурге пять человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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