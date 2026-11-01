Третий за месяц пациент с оспой обезьян госпитализирован в Подмосковье

Пациентом оказался 38-летний мужчина, состояние которого врачи оценивают как удовлетворительное. Этот случай стал уже восьмым для медицинского учреждения за последние два года.

Сейчас заболевший получает симптоматическое лечение. В связи с инцидентом специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник заражения и выявить всех контактных лиц.

Ранее в Санкт-Петербурге пять человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

