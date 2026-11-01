МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 47 БПЛА ВСУ
Средства ПВО за 12 часов 1 ноября уничтожили 47 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Нижегородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Ростовской областями и Московским регионом.
Ранее в МО РФ сообщили, что в ночь на 1 ноября силы ПВО уничтожили над территорией страны 235 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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