МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 47 БПЛА ВСУ

Средства ПВО за 12 часов 1 ноября уничтожили 47 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

МО: Силы ПВО сбили более 390 БПЛА ВСУ

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Нижегородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Ростовской областями и Московским регионом.

Ранее в МО РФ сообщили, что в ночь на 1 ноября силы ПВО уничтожили над территорией страны 235 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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