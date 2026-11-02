Для накопительной пенсии россиянам нужно не менее 15 лет стажа

Для назначения пожизненной накопительной пенсии россиянам необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и индивидуальный пенсионный коэффициент не ниже 30, сообщают «Известия» со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по экономической политике Александра Волошина.

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В 2027 году пенсионные накопления можно будет получить единовременно, либо в виде ежемесячных выплат в течение выбранного срока или пожизненно. Это зависит от возраста пенсионера, продолжительности страхового стажа, количества пенсионных баллов, суммы накоплений и источника их формирования.

Женщины могут обратиться за выплатой с 55 лет, мужчины — с 60 лет. Для ряда категорий россиян, имеющих право на досрочную пенсию, такая возможность появляется раньше.

Число пенсионеров в России достигло 40,5 млн человек. К 2027 году количество пенсионеров в РФ вырастет до 43 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
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