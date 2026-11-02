Для накопительной пенсии россиянам нужно не менее 15 лет стажа

В 2027 году пенсионные накопления можно будет получить единовременно, либо в виде ежемесячных выплат в течение выбранного срока или пожизненно. Это зависит от возраста пенсионера, продолжительности страхового стажа, количества пенсионных баллов, суммы накоплений и источника их формирования.

Женщины могут обратиться за выплатой с 55 лет, мужчины — с 60 лет. Для ряда категорий россиян, имеющих право на досрочную пенсию, такая возможность появляется раньше.

Число пенсионеров в России достигло 40,5 млн человек. К 2027 году количество пенсионеров в РФ вырастет до 43 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

