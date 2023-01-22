Володин: Поставки наступательного оружия Киеву приведут к глобальной катастрофе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки наступательного вооружения от Запада Украине приведут мир к глобальной катастрофе.

Песков заявил, что слова Медведева не противоречат ядерной доктрине

«Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны. Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны», - подчеркнул политик в своем Telegram-канале.

Володин пояснил, что этим государства раньше не переживали угрозу безопасности их граждан и территориальной целостности.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале подчеркнул: поражение ядерной державы, коей является Россия, в обычной войне может стать толчком к началу ядерного конфликта, поскольку ядерные страны никогда не проигрывали судьбоносных для них крупных столкновений.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеЗападВойнаВячеслав Володин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры