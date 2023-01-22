Володин: Поставки наступательного оружия Киеву приведут к глобальной катастрофе
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки наступательного вооружения от Запада Украине приведут мир к глобальной катастрофе.
«Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны. Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны», - подчеркнул политик в своем Telegram-канале.
Володин пояснил, что этим государства раньше не переживали угрозу безопасности их граждан и территориальной целостности.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале подчеркнул: поражение ядерной державы, коей является Россия, в обычной войне может стать толчком к началу ядерного конфликта, поскольку ядерные страны никогда не проигрывали судьбоносных для них крупных столкновений.
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