Генерал Соболев усомнился в эффективности обстрелов энергосистемы Украины
По его словам, с военной точки зрения было бы целесообразно обстреливать железнодорожный узел на границе Украины и Польши, чтобы не допустить поставок западного оружия.
С военной точки зрения обстрелы энергосистемы Украины не несут никакого эффекта, это политический ответ Киеву на обстрелы Донбасса, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал вчерашний обстрел энергосистемы самым массированным с 24 февраля. По данным командования воздушных сил ВСУ, всего по территории Украины было выпущено около 100 ракет. Соболев задался вопросом, какого эффекта хочет добиться Россия в этом случае.
«Честно говоря, у меня вопрос, какого эффекта мы хотим добиться. Там есть железнодорожный узел на границе Украины и Польши, через который идут все поставки западного оружия, техники, вот этот узел нужно было уничтожить и еще несколько мостов и тоннелей. Это было бы намного эффективнее, чем обстреливать энергосистему Украины. Наверное, тут какие-то политические моменты», - отметил он.
По его словам, сейчас России необходимы более решительные меры «на поле боя», для чего нужно ускорить создание новых воинских частей.
«Они бомбили все эти годы энергосистему ДНР и ЛНР, старались людям создать невыносимые условия для их жизни на этих территориях. Наверное, это в ответ, что такие условия могут быть и у них. Они же это делают и продолжают, обстреливают Белгородскую область, есть убитые, раненные, разрушения. Хотя эти задачи нужно решать на поле боя, но пока медленно у нас идет создание новых частей и направление в зону боевых действий. Нужны более решительные меры, стыдно слушать новости про обстрелы наших территорий», - подчеркнул собеседник НСН.
Отмечается, что во вторник вся украинская энергетика подвергалась удару. Под огонь попали объекты генерации и система передали электроэнергии. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что вследствие ракетных ударов со стороны российских войск повреждены 15 объектов украинской энергоинфраструктуры.
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