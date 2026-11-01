«Почта России» продаст исторический Главпочтамт в Москве за 7,7 млрд рублей
«Почта России» начала поиск покупателя на историческое здание Главпочтамта, расположенное на Мясницкой улице в центре Москвы. Информация об аукционе размещена на официальном портале «ГИС Торги».
Начальная цена лота составляет 7,7 млрд рублей, прием заявок от потенциальных инвесторов продлится до 3 декабря, а сами торги запланированы на 9 декабря.
В состав лота вошли практически все площади главного здания (46 помещений общей площадью более 20,1 тыс. кв. м), а также 19 строений площадью 5,9 тыс. кв. м на Мясницкой улице и Чистопрудном бульваре. Поскольку комплекс признан объектом культурного наследия регионального значения, будущий собственник обязан будет соблюдать строгие охранные нормы и ограничения на реконструкцию. Кроме того, к новому владельцу перейдут судебные требования по реставрации памятника, ранее возложенные на «Почту России».
Продажа исторической недвижимости проходит в рамках программы «Почты России» по реализации непрофильных активов. Ранее организация уже успешно избавилась от аналогичных объектов - здания Главпочтамта в Санкт-Петербурге (было продано почти за 1,3 млрд рублей), а также особняка на Нижней Красносельской улице в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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